Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания

Опытный образец офисного суперкомпьютера разработан в Беларуси, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

"Опытный образец офисного суперкомпьютера уже разработан и прошел предварительные испытания. По своим характеристикам он превзошел экспериментальный. Если заявленная пиковая производительность экспериментального образца - не менее 10 Тфлопс, у опытного - не менее 15 Тфлопс. Увеличилась и емкость памяти - до 6 терабайт. Система охлаждения работает хорошо. Сейчас готовимся к приемочным испытаниям, которые пройдут в сентябре", - сказал Сергей Кругликов. После того, как опытный образец офисного суперкомпьютера пройдет приемочные испытания, планируется организовать мелкосерийное производство.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Изучаем потенциальный рынок, покупателей. К нашей разработке уже проявляют интерес", - отметил заместитель гендиректора. Белорусские ученые также работали над созданием суперкомпьютера для центра обработки данных. Опытный образец также разработан и прошел предварительные испытания. Данный суперкомпьютер будет располагаться стационарно, в республиканском суперкомпьютерном центре - подразделении института.

