Составлен рейтинг лучших антивирусов для macOS

Учреждённая Правительством РФ некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) в сотрудничестве с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) провела исследование антивирусов для операционной системы macOS.

Специалистами Роскачества и ICRT были проанализированы десять наиболее востребованных на рынке антивирусных пакетов для платформы macOS — 6 платных и 4 бесплатных — от разработчиков со всего мира. Тестирование всех продуктов заняло около полугода. За это время каждая из программ проверялась по 200 показателям, разделённым на три группы: защита от вредоносного ПО и фишинга, удобство использования и влияние на скорость работы компьютера.

По результатам тестирования лучшими для macOS по совокупности перечисленных выше характеристик оказались коммерческие защитные решения. Первую строчку рейтинга занял G Data Antivirus for Mac OS (оценка 4,05 балла), вторую — Norton Security Deluxe (3,98 балла), третью — Kaspersky Internet Security for Mac (3,9 балла), четвертую — Bitdefender Antivirus for Mac (3,81 балла). И лишь на пятом месте оказалась бесплатная программа Avira Free Antivirus for Mac, набравшая 3,57 баллов. Аутсайдером исследования стала встроенная система защиты операционной системы macOS — она заработала 1,5 балла.

В опубликованном исследователями отчёте подчёркивается, что вследствие постоянного появления новых видов вредоносного ПО, ни одна из участвовавших в тестировании антивирусных программ не смогла обеспечить 100-процентную защиту от цифровых угроз. В то же время, почти все продукты одинаково хорошо справились с защитой от шпионского софта и фишинговых сетевых ресурсов.