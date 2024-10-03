OpenAI анонсировала несколько новых инструментов

OpenAI представила ряд новых инструментов, среди которых – публичная бета-версия Realtime API. Этот API позволяет создавать приложения с голосовыми ответами в режиме реального времени, обеспечивая минимальную задержку.

Новая функция позволяет разработчикам внедрять в свои приложения реальное голосовое взаимодействие с выбором из шести разных голосов.

OpenAI также объявила о возможности "обучения" искусственного интеллекта "зрению", что позволит разработчикам улучшить его визуальное восприятие. Кроме того, OpenAI представила функцию использования крупных моделей, таких как o1-preview и -4o, для обучения более компактных моделей.