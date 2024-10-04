Поиск «Яндекса» получил крупное обновление

В результатах Поиска появился Нейро, который изучит все доступные знания интернета и объединит в один ответ информацию из нескольких источников. Поиск с Нейро поможет разобраться даже в таких вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов, а ещё решит математическую задачу из школьной программы и расскажет всё про заинтересовавший товар в режиме диалога.

Пользователи также смогут выбирать в Поиске самые выгодные для них банковские продукты, а ещё искать подходящего врача в одной из самых больших баз докторов России, которая насчитывает более чем 740 тысяч специалистов. Информация будет появляться в новых тематических блоках прямо в результатах Поиска на запросы пользователей про финансовые предложения и врачей.

Ответ Нейро появится в Поиске на те запросы, где он будет полезен и поможет сэкономить время. Например, Поиск с Нейро поможет быстрее разобраться в этапах строительства Московского Кремля или расскажет, кто больше — современный слон или стегозавр. В режиме диалога информацию можно уточнить или задать дополнительные вопросы. Если ответ Нейро сразу не появился в результатах Поиска, можно нажать на специальную кнопку под поисковой строкой.

Поиск с Нейро теперь справляется с многосоставными вопросами, на которые обычно в интернете нет прямого ответа и нужно изучить несколько тем по отдельности. Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше — в Пекин или Ханой, раньше пользователю нужно было посмотреть сначала рейсы в один город, а затем в другой. Нейро же самостоятельно разделит такой вопрос на два, изучит информацию по каждому из них и даст уже готовый ответ.

Поиск с Нейро научился понимать, актуальна ли информация. Поэтому он может подсказать даты ближайших концертов и фестивалей и рассказать, как сыграла любимая спортивная команда.

В Поиске по картинкам и Умной камере можно задать вопрос об изображении — ответ на него найдёт Нейро. Это стало возможно благодаря новой нейросети, которая лучше распознаёт объекты на загруженных изображениях. Теперь пользователь может не только узнать, что изображено на картинке, но и задать вопрос по каждой её детали. Например, гуляя по музею, можно сфотографировать натюрморт голландского живописца и спросить, что символизирует тот или иной предмет на картине.

Поиск с Нейро объяснит, как решать задания для начальной и средней школы по математике, например: задачи, уравнения или неравенства. Поиск с Нейро даст ответ, даже если его ещё нет в интернете, но увидеть его можно будет только после поэтапного решения.