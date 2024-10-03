Голосовой помощник Gemini Live от Google стал доступен для всех Android-смартфонов

Компания Google сделала бесплатной работу с голосовым помощником Gemini Live на телефонах под управлением Android с 1 октября. Инструмент помогает в управлении устройствами, ориентируется в происходящем на экране и генерирует тексты в различных приложениях.

Запуск Gemini Live производится долгим нажатием кнопки питания — вместо традиционного значка «Google Ассистента» появилась иконка с голубой звездой Gemini. Интеллектуальный помощник понимает, что происходит на экране — ему, например, можно задать вопрос о просматриваемом в настоящий момент видео на YouTube. В любом приложении он может создать изображение или текст. Ранее эти функции были доступны только пользователям подписки Gemini Advanced — в первый месяц она бесплатна, а в каждый последующий придётся отдавать $20. Если нажать и удерживать кнопку питания, появится всплывающее окно со значком сервиса в правом нижнем углу; далее потребуется изучить одностраничное руководство и выбрать мужской или женский голос с одним из диалектов английского языка, пишет 3dnews.

В интерфейсе Gemini Live можно общаться с ИИ естественным образом, не беспокоясь о речевых ошибках, запинках или акценте, которые могли помешать «Google Ассистенту». При запущенном приложении микрофон по умолчанию включён — чтобы его отключить, придётся нажать соответствующие кнопки в интерфейсе. Расшифровки разговоров хранятся в журнале пользователя Gemini Apps в течение 72 часов. Для сравнения, представленная ранее функция Microsoft Copilot Vision не предполагает сохранения данных ни локально на устройстве, ни в облаке — они удаляются сразу по завершении работы с системой, уверяет разработчик.