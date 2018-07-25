velcom расширяет географию использования пакетов «500 МБ», минут и SMS

C 19 июля существующий перечень пополнился новыми направлениями – такими, как Албания, Таиланд, Гонконг, Индия, Израиль, Южная Корея, Саудовская Аравия и Новая Зеландия. Об этом сообщается на официальном сайте velcom.

Теперь пакет «500 МБ» за 29 рублей доступен пользователям услуги «Роуминг 500 МБ» в 65, пакеты минут и SMS «Роуминг. Отпуск», «Роуминг. Бизнес», «Роуминг. Экстра», включающих до 120 минут и 60 SMS в 70 государствах мира, расположенных во всех пяти частях света. Стоимость пакета 500 МБ составляет 29 рублей.

Роуминг-пакеты доступны при наличии подключенной услуги «Международный роуминг». «Роуминг. Отпуск» автоматически отключается по истечении 30 дня действия услуги. «Роуминг 500 МБ» автоматически отключается по истечении 7 суток действия услуги. «Роуминг. Бизнес», «Роуминг. Экстра» автоматически продлевается каждые 30 дней до момента отключения абонентом.