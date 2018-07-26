МТС запустил услугу для поиска утерянных гаджетов

Оператор МТС представляет услугу «Под защитой», которая поможет найти и вернуть смартфон или планшет в случае утери или кражи. Новый сервис работает круглосуточно по всему миру, а плата за его использование составляет 50 копеек в месяц.

«Под защитой» базируется на одноименном мобильном приложении для смартфонов и планшетов. Услуга позволяет заблокировать утерянный или украденный гаджет в режиме онлайн либо по звонку в колл-центр, предотвратив тем самым нежелательный доступ к персональным данным, отследить историю перемещений и узнать его текущее местонахождение. Кроме того, подписчики могут осуществить удаленный фотозахват с фронтальной камеры, что дополнительно повышает шансы на успешный возврат устройства.

Еще одна важная опция нового сервиса — установка электронного стикера с идентификационным номером и контактной информацией, благодаря чему нашедший девайс человек узнает, как вернуть его владельцу. В качестве мотивации за возврат предусмотрено вознаграждение. Причем выплату вознаграждения, равно как и связь с ее адресатом, компания полностью берет на себя. Курьерская доставка в рамках услуги работает по всему миру.

Приложение «Под защитой» совместимо со смартфонами и планшетами под управлением операционной системы Android версии 4.4 и выше. Трафик, который расходуется при его использовании, в сети МТС не тарифицируется.

Для активации услуги необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 6911 или набрать на своем устройстве USSD-команду *691*1#. После этого следует заполнить анкету в личном кабинете на сайте protect.mts.by, а также установить приложение с электронным стикером. Первые две недели пользоваться сервисом можно бесплатно, затем ежемесячная плата для подписчиков сервиса составит 50 копеек.