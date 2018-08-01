МТС объявляет о старте акции для абонентов услуг «Х5» или «Х6»

МТС объявляет о старте акции для новых и действующих абонентов услуг «Х5» или «Х6». Для пользователей фиксированного интернета при переносе номера из сети другого оператора в МТС абонентская плата на тарифном плане «Безлимитище» составит 1 рубль в месяц.

Специальная цена на «Безлимитище» будет действовать в течение 12 месяцев с момента подключения. Абоненты получат возможность расходовать интернет-трафик в любых объемах, а для разговоров начисляется 400 минут во все сети ежемесячно. После завершения акции абонентам фиксированного интернета тариф «Безлимитище» будет доступен по цене 5 рублей в месяц.

Пользователи услуги «Х5» могут перенести в сеть МТС один номер, а абоненты услуги «Х6» — до двух номеров. Стать участником акции можно до 30 сентября. Подробнее об условиях предложения читайте здесь.