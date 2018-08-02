МТС назвал самый 4G прокачанный регион

Специалисты МТС выяснили, какие регионы лидируют по количеству 4G-трафика. Больше всего гигабайт высокоскоростного интернета прокачали в Брестском районе, а самый активный в использовании 4G районный центр — Барановичи.

В ТОП-5 районов по количеству прокачанного трафика вошли: Брестский — здесь на одного человека приходится 2 116 Мб, Барановичский — 1 647 Мб, Полоцкий — 1 642 Мб, Смолевичский — 1 631 Мб, Гродненский — 1 605 Мб.

В регионах самыми активными городами по количеству потребляемого трафика стали Барановичи — 205 676 Гб, Мозырь — 137 339 Гб, Орша — 113 685 Гб, Солигорск — 97 969 Гб, Бобруйск — 86 644 Гб, Лида — 69 312 Гб. В сельской местности первенство у деревень Боровляны и Хатежино Минского района и деревни Солоное Жлобинского района Гомельской области.

Как показывает статистика июня, наибольший объем использованного мобильного интернета зафиксирован в Витебской области: здесь на одного человека приходится в среднем 1 205 Мб. При этом рейтинг самых качающих областных центров по суммарному объему трафика выглядит так: Минск — 1 443 216 Гб, Брест — 474 452 Гб, Гродно — 422 590 Гб, Витебск — 386 472 Гб, Могилев — 249 883 Гб, Гомель — 248 116 Гб.

Сегодня в более чем 170 населенных пунктах Беларуси работает более 1 400 базовых станцийLTE. Связью четвертого поколения от МТС охвачено 61,5% белорусов. Абоненты МТС первыми в стране получили доступ к мобильному интернету 4G. Услуга была запущена 17 декабря 2015 года. Компания МТС развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud.