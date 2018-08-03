В США арестовали трёх украинских хакеров

Американские власти объявили об аресте трёх предполагаемых лидеров киберпреступной группы, одновременно известной как Fin7, Carbanak и Navigator Group. Злоумышленников, по национальности украинцев, схватили в Германии, Польше и Испании и обвинили в 26 уголовных преступлениях. Среди них — заговор, мошенничество с проводными устройствами и устройствами доступа, компьютерный взлом и кража личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Министерство юстиции США утверждает, что злоумышленники атаковали более 100 американских компаний, взломали тысячи компьютерных систем и похитили номера 15 млн кредитных и дебетовых карт. Группа действовала в 47 штатах и в столице США Вашингтоне и взломала 6,5 тысяч POS-терминалов в 3,6 тыс. мест.

Предполагается, что Fin7 также работала в Великобритании, Австралии и Франции. Согласно обвинительному акту Министерства юстиции, группа несёт ответственность за взлом систем, принадлежащих таким предприятиям, как Chipotle, Chili's, Arby's, Red Robin и Jason's Deli. Ранее хакеры атаковали Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue и Oracle.

Считается, что Fin7 использовала фишинг, совмещая мошеннические письма с телефонными звонками. С помощью вируса группа похищала данные платёжных карт и продавала их в «тёмном Интернете», а также атаковала банки и взламывала банкоматы.