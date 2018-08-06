С 13 августа velcom исключает возможность передачи данных по протоколу bittorrent

Унитарное предприятие «Велком» уведомляет о внесении изменений в Порядок оказания услуги «Мобильный интернет» в части особенностей использования пакета «Безлимитный интернет».

С 13.08.2018 исключается возможность передачи данных по протоколу bittorrent при использовании пакета «Безлимитный интернет» абонентами тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+» (после израсходования включенного в абонплату интернет-трафика).

С обновленным порядком оказания услуги можно ознакомиться по ссылке.

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Опубликовал: KVbot,

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