31 октября 2018 года Microsoft перестанет принимать новые приложения для Windows 8.x и Windows Phone 8.x в каталог Microsoft Store.

Пока разработчики смогут отправлять обновления уже принятых приложений, но и эта возможность в будущем будет заблокирована. Обновления приложений для Windows Phone не будут приниматься после 1 июля 2019 года, а приложения для Windows 8 — после 1 июля 2023 года.

По данным NetMarketShare, на Windows 8.x приходится менее 7% активных пользователей, а на Windows Phone 8.x — почти символические 0,04%.