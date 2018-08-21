В Skype появились секретные чаты

В новой версии Skype, кроссплатформенном решении для обмена текстовыми сообщениями и IP-телефонии, добавлена функция сквозного (end-to-end) шифрования в приватных чатах. Новая функция доступна в приложениях для мобильных платформ iOS и Android, а также десктопных Windows, macOS и Linux.

Особенностью сквозного (или оконечного) шифрования является то, что ключи шифрования известны только двум общающимся между собой абонентам, благодаря чему третьи лица не могут получить доступ к их переписке или подслушать беседу, даже предварительно перехватив содержимое в зашифрованном виде.

Шифрование в Skype обеспечивается при помощи протокола Signal, изначально разработанного некоммерческой организацией Open Whisper Systems для собственного одноименного мессенджера с открытым исходным кодом, который, по мнению некоторых специалистов, является одним из самых безопасных общедоступных решений.