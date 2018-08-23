Сериал "Теория большого взрыва" решено закрыть

12-й сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним. Об этом сообщили в общем заявлении компании Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions.

"Мы благодарны нашим фанатам за их поддержку "Теории большого взрыва" на протяжении двенадцати сезонов. Мы вместе с актерами, сценаристами и всей остальной командой чрезвычайно ценим успех сериала и нацелены представить последний сезон, который приведет "Теорию большого взрыва" к легендарному завершению», — говорится в заявлении.

Финальный сезон стартует 24 сентября, а завершится в мае 2019 года.

Сериал "Теория большого взрыва" появился на телеканале CBS в 2007 году. С тех пор он завоевал множество наград, в том числе "Золотой глобус" и "Эмми".