4000 человек отдохнули в гамаках МТС в рамках акции #БезлимитищеКачает

В рамках акции #БезлимитищеКачает зоны отдыха в интернете с красными гамаками МТС появились в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. За выходные в них отдохнули около 4000 человек.

Отдохнуть в гамаках приходили вместе с семьёй и друзьями: горожане и гости областных центров фотографировались, слушали музыку, проводили время в интернете – общались в соцсетях, смотрели видео и играли в любимые игры.

Теперь отдохнуть в красных гамаках МТС можно на летних террасах кафе всех областных городов страны. Также все желающие могут продолжать участвовать в конкурсе: для этого нужно прислать фото в красном гамаке МТС с хештегом #БезлимитищеКачает на почту konkurs@mts.by с комментарием о том, что вы любите делать во время отдыха в интернете.

Пять авторов самых творческих фото и комментариев получат в подарок красные гамаки. Подробную информацию о конкурсе читайте здесь.

Тарифный план «Безлимитище» позволяет расходовать интернет-трафик в любых объемах, а для разговоров начисляется 400 минут во все сети ежемесячно. Плюс каждые сутки абонент получает 50 МБ для бесплатной раздачи интернета. Новые абоненты МТС, подключившиеся на этот тариф по 15 ноября, получают в подарок бесплатный доступ к сервису «МТС Music» на полгода.