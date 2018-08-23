Свыше 1 млн белорусов перешли на тарифы для комфортного общения

Все больше белорусов выбирают комплексные тарифы мобильной связи для комфортных звонков и интернета. Так, в сети velcom число пользователей тарифов линеек «Комфорт» и «Комфорт+», предлагающих голосовой и интернет-безлимит, превысило 1 миллион.

В продуктовом портфеле velcom тарифы линеек «Комфорт» – флагманские, к тому же – наиболее популярные. Самый активный рост абонентов пришелся на период с апреля текущего года, когда телеком-оператор предложил возможность бесплатного подключения опции «Безлимитный интернет», а также безлимитную голосовую связь без разделения на 2G и 3G.

Благодаря оптимальной комбинации сервисов и удобства в использовании линейка тарифов «Комфорт» смогла за короткий срок достичь рекордного числа подключений.

Используя «комфортные» тарифы многие абоненты смогли оптимизировать свои расходы на связь: некоторые пользователи нашли подходящее соотношение набора услуг и их стоимости, а некоторые существенно увеличили число используемых сервисов без увеличения оплаты.

В настоящее время более половины пользователей «комфортных» тарифов используют «младший» «Комфорт», представленный почти два года назад с учетом растущих потребностей абонентов в интернет-трафике. При этом очевидна тенденция: все больше абонентов переходит на тарифы с большим объемом включенного интернет-трафика и высокой скоростью мобильного интернета.

«Интернет-трафик давно стал важной составляющей тарифных предложений, при этом тарифы мобильной связи эволюционируют в соответствии с потребностями абонентов. Изначально мы запустили знаковую линейку «Комфорт», где предложили безлимитные звонки внутри сети, большие пакеты интернет-трафика с низкой стоимостью дополнительных мегабайт и удобной нотификацией. Со временем тарифы были дополнены опцией «Безлимитный интернет», что вызвало существенный всплеск интернет-активности наших абонентов. При этом тенденция прослеживается по всей стране: как в столице, так и в регионах», – рассказала начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Любопытно, что тренд с переходом на «комфортные» тарифы распространяется как на физических лиц, так и на компании. В феврале 2018 года была запущена линейка тарифов «Комфорт+ для бизнеса», которая за полгода стала особенно популярна среди представителей малого и среднего бизнеса.