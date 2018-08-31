Презентация Apple состоится 12 сентября

Презентация Apple пройдёт 12 сентября в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния. Показ новых устройств состоится в 10 часов утра по местному времени. По Москве мероприятие начнётся в 20:00.

Apple представит три iPhone нового поколения. Скорее всего, базовая версия будет называться Xs. Также компания покажет новые поколения смарт-часов Apple Watch и iPad Pro. У обоих устройств будут тонкие рамки.

Пользователи Сети уже начали искать намёки в анонсе презентации. По их мнению, из-за чёрного фона открытки стоит ждать тёмного интерфейса в iOS 12, а надписи в золотом оформлении указывают на выход смартфонов в корпусе с соответствующим цветом.