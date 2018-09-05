Skype разрешил записывать видеоразговоры. Новшество доступно всем пользователям, кроме версии для Windows 10, которая обзаведется соответствующим функционалом в ближайшие недели.

Каждый участник беседы получит уведомление о том, что разговор записывается и должен будет дать разрешение. Это сделано для избегания проблем с конфиденциальностью. Записанные разговоры хранятся 30 дней. Также их можно сохранить на устройство и отправить другими пользователям.

Ранее для записи разговоров Skype нужно было устанавливать специализированное программное обеспечение (например, OBS). Теперь же мессенджер позволяет записывать подкасты напрямую.