Почти все приложения для iOS собирают данные о местоположении пользователя

Почти все приложения для iOS собирают данные о местоположении пользователя. При этом таковые не всегда используются по назначению, о чем некоторые сообщают прямо в пользовательском соглашении. Об этом говорится в исследовании разработчиков мобильного брандмауэра GuardianApp.

Геолокационные данные собираются не только при включенном GPS, но также через Bluetooth и Wi-Fi. Некоторые также отслеживают информацию мобильной сети, скорости и высоте, отметки о прибытии/выезде, идентификационные данные, информацию об акселерометре и уровне заряда батареи.

Apple официально разрешает собирать геолокационные данные, но запрещает их передачу третьим лицам. Однако проследить действия сторонних разработчиков не всегда возможно.

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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