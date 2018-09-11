Яндекс начал показывать белорусам кино

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На главной странице Яндекса теперь доступны популярные фильмы, сериалы и мультфильмы, а также классика советского кино. Все они собраны в подборки разных жанров: от боевиков до драм и комедий.

Для каждого фильма указан рейтинг на КиноПоиске — крупнейшем русскоязычном сервисе о кино. Чтобы начать просмотр, достаточно кликнуть на любую картину. Досмотреть фильм можно и позже: если закрыть вкладку, то потом просмотр продолжится с того же места.