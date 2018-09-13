МТС запустила акцию на линейке домашнего интернета "ИКС"

МТС запускает специальное предложение на линейке «ИКС»: подключайте услугу «Х5» и пользуйтесь безлимитным домашним интернетом за 5 рублей в месяц.

Стать участником акции могут абоненты, которые воспользуются «Х5» впервые. При подключении услуги до 31 декабря абонентская плата в течение 6 месяцев будет составлять 5 рублей, а после завершения акции — 25 рублей ежемесячно. Подробнее об условиях акции читайте здесь.

Линейка «ИКС» от МТС, включающая услуги «Х5» и «Х6», разработана для пользователей домашнего интернета. Услуга «Х5» предусматривает доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью без ограничений по объему трафика. Помимо высокоскоростного интернета, абоненты могут дополнительно подключить одну SIM-карту с безлимитным мобильным интернетом и пакетом на 400 минут во все сети по цене 5 рублей в месяц.