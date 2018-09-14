Названа дата выхода macOS Mojave, iOS 12, watchOS 5 и tvOS 12

macOS Mojave выйдет 24 сентября. Новая версия принесёт ряд улучшений традиционных функций, а также много нового. Первое, на что обращаешь внимание — это «тёмный режим» оформления, который даёт меньше нагрузку на глаза при работе ночью.

Также обещана поддержка приложений iOS, как фирменных, вроде Apple News, Voice Memos, Home и Stocks, так и сторонних — Adobe Lightroom CC и Microsoft Office 365. Кроме того, заявлена возможность собирать файлы на рабочем столе в папки, что позволит рассортировать их.

Новая ОС улучшилась с точки зрения безопасности. Теперь каждому приложению можно разрешать или запрещать передачу данных о местоположении пользователя, его персональной информации, доступ к микрофону и веб-камере. Наконец, система позволит блокировать отслеживание переходов по ссылкам, например, на Facebook.

В целом, новая macOS Mojave должна кардинально улучшить работу компьютеров Apple. Главное, чтобы при обновлении не «сломались» программы, которые рассчитаны на предыдущую версию. Мобильная же операционная система нового поколения iOS 12 должна выйти уже через несколько дней — 17 сентября, то есть в будущий понедельник. Тогда же выйдут tvOS 12 и watchOS 5, которые получат новые функции и ускорение работы.