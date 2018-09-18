Wargaming открывает студию в Великобритании

Wargaming объявляет об открытии студии неподалеку от Лондона, в Гилфорде (графство Суррей). Wargaming UK начнет работу над новой мультиплатформенной MMO на Unreal Engine с системой монетизации free-to-play.

Новую студию возглавит Шон Декер (Sean Decker) — ветеран игровой индустрии, последние 17 лет работавший в составе Electronic Arts, DICE и CCP над такими игровыми проектами и сериями, как Battlefield, Mirror’s Edge, SimCity и EVE Online.

«Wargaming продолжает мощное движение вперед на всех континентах, и для меня большая честь принять командование нашей новой базой в Британии и разработкой нового проекта компании, — сказал Шон Декер, глава Wargaming UK. — Уверен, мы построим в Гилфорде отличную команду!»