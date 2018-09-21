Компания МТС запускает новую услугу "Безлимит на YouTube"

МТС представляет новую услугу «Безлимит на YouTube» с неограниченным по объему мобильным интернетом. Теперь видео на популярном ресурсе можно смотреть, не считая израсходованный трафик.

«Безлимит на YouTube» действует с 20 сентября. Услуга позволяет пользователю загружать, комментировать, просматривать и делиться видеороликами на YouTubeсколько угодно. Таким образом, трафик из основного интернет-пакета на вашем тарифе не будет расходоваться при посещении указанного ресурса.

Подключить «Безлимит на YouTube» могут абоненты тарифных планов линейки «4G», «Близкий», «Особый», «Детский», ULTRA, «Гостевой 7», «Гостевой 30».Стоимость услуги — 4,50 рублей в месяц.

Услуга доступна при наличии официального мобильного приложения и мобильной версии ресурса YouTube. Подробнее о правилах использования читайте здесь.