Apple уличили в незаметной слежке за пользователями

Компания Apple незаметно включила в операционную систему iOS 12 возможность отслеживать звонки и электронную переписку. Новое положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, сообщает The Independent.

Как пишет издание, Apple начнет сбор данных для формирования рейтинга доверия пользователей. Метод позволит защитить аккаунт от мошенников и установить, действительно ли покупку совершает реальный человек.

Компания утверждает, что не получит доступа к личной информации. «Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах», — сказано в обновленной версии документа.