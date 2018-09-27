В МТС стартовала акция: минус 30% на услугу "Мобильное кино"

Смотрите любимые фильмы, сериалы, мультфильмы на выгодных условиях. Стартовала акция для новых и действующих абонентов услуги «МТС ТВ»: 30%-ная скидка на услугу «Мобильное кино» в рамках сервиса «МТС Кино».

Пользоваться скидкой абонент может в течение 60 дней с момента подключения. Для активации бонуса наберите на своем смартфоне USSD-запрос *191#.

Если ранее на абонентском номере не были подключены услуги «МТС ТВ» и «Мобильное кино», они будут активированы автоматически с помощью этого же USSD-запроса. Все новички после подключения дополнительно получают возможность бесплатно пользоваться «МТС ТВ» первые 30 дней и «Мобильным кино» первые 7 дней.

Стать участником акции можно до 31 октября 2018 года. Подробнее об условиях акции читайте здесь.

Сервис «МТС Кино» предоставляет доступ к услугам «Мобильное кино» и «Домашнее кино». Устраивать киносеансы пользователь может с любым гаджетом: смартфоном, планшетом, компьютером и ТВ. В видеотеке сервиса тысячи фильмов в Full HD, которые можно смотреть без рекламы и не считая мегабайты: при просмотре фильмов online для пользователей услуги «Мобильное кино» бесплатный мобильный трафик от МТС включен в услугу.