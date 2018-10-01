Microsoft обещает улучшить Skype

Microsoft поделилась планами касательно развития мессенджера Skype. Сперва компания хочет добавить в интерфейс руководство по горячим клавишам, а на экран входа – информацию о текущей версии приложения. Затем настольная версия получит масштабируемую левую панель, после чего разработчики возьмутся за мобильную версию.

Сейчас компания работает над реализацией поиска сообщений по всем беседам, возможностями изменять шрифт, делиться контактами и сохранять аудиозаписей в MP3. Затем мессенджер подружится с SMS.

Также компания обещает настройки для вторично звонящих устройств, новые настройки для веб-камеры и раздельный контроль громкости для Mac. Еще мессенджер получит более понятный индикатор, который позволит понять, кто из собеседников сейчас говорит, и функцию, позволяющую быстро переключаться между камерами.