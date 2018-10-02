Opera представляет Opera Touch для iPhone

Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone. Он сочетает в себе высокие технологии и впечатляющую эстетику, которая не оставит равнодушными пользователей iPhone.

Согласно данным StatCounter, 95% пользователей в США в настоящее время предпочитают пользоваться предустановленным браузером Safari.

Opera Touch наполнена функциями и решениями в области дизайна, которые делают использование браузера более приятным и эффективным.

Быстрый доступ к поиску - запускайте браузер и мгновенно ищите с помощью текста или функции поиска по QR/штрих-коду.

Создан для использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия.

Функция Мой Flow c оконечным шифрованием соединяет различные устройства. Вы можете посылать изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль.

Доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера.

Браузер адаптируется под вас: ваши топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера.

Встроенный блокировщик рекламы с защитой от криптоджекинга.

С запуском Opera Touch Opera хочет дать импульс для изменения современных мобильных браузеров.

Opera Touch для iOS доступен для скачивания в App Store. Версию для Android можно скачать с магазина приложений Play Маркет.