Погранпереход возле Бреста оказался самым "разговорчивым" в Беларуси

Пункт пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе занял первое место среди погранпереходов страны по количеству звонков с мобильных телефонов. Интересный рейтинг подготовил оператор МТС, основываясь на общем объеме потребления голосового и интернет-трафика своими абонентами.
В МТС подсчитали, где на границе белорусы больше всего общаются и сидят в интернете. Как выяснилось, звонят чаще всего с пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе. А вот больше всего SMS туристы отправляют в пункте пропуска Берестовица на границе с Польшей. Интернет-трафик абоненты наиболее активно используют в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой.
Кроме того, были названы самые оживленные дни и месяцы для Национального аэропорта Минск. Пик расхода трафика почти всегда приходится на пятницу. Тенденция объяснима: в конце рабочей недели немало белорусов или иностранных специалистов улетают на выходные в другие страны. Самым жарким месяцем выступает август — в этот месяц абоненты МТС наиболее активно пользуются интернетом на территории аэропорта. Большую роль здесь играют туристы, путешествующие в последний месяц лета.
Белорусы активно потребляют интернет-трафик и за границей — за последний год его использование выросло более чем в 10 раз. Большую роль в этом сыграл запуск услуги «Unlim за границей», который не имеет ограничений по объему трафика. Анализируя Big Data, эксперты МТС прогнозируют, что текущий год станет рекордным по объемам потребления интернета.
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