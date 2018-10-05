В Минске появилась музыкальная тач-стена МТС Music

В Минске появилась необычная стена МТС Music: достаточно прикоснуться к ней, чтобы запустить популярный трек. На тач-стене представлены композиции разных жанров и направлений: классическая и популярная музыка, рок, рэп, регги, диско, джаз и блюз.

В столице тач-стена МТС Music будет работать до 10 октября по адресу: ул. Петра Мстиславца, 11 (ТЦ Dana Mall). В будние дни — с 17:00 до 21:00, в выходные — с 14:00 до 19:00. Все желающие смогут поучаствовать в викторине: проверить свою музыкальную эрудицию и получить сувенир.

После Минска музыкальная конструкция переедет в другие областные центры. В Гродно с 12 по 17 октября ее разместят в торговом центе OldCity, ул. Дубко 17, в Витебске — с 19 по 24 октября в торговом центре GREENЦЕНТР, Чкалова, 35, в Могилёве — с 26 по 31 октября в торговом центре «Парк Сити», Минское шоссе, 31, в Гомеле — со 2 по 4 ноября в торговом центре «Мандарин», пр-т Речицкий, 5В, в Бресте — с 9 по 14 ноября в гипермаркете «Евроопт», Варшавское шоссе, 11.

Сервис МТС Music предоставляет неограниченный доступ к миллионам треков. Пользователи могут создавать собственные плейлисты или слушать подборки от музыкальных редакторов онлайн и оффлайн. Кроме того, анализируя ваши предпочтения, сервис сам может составлять индивидуальный плей-лист для каждого дня. У пользователей услуги трафик во время прослушивания музыки в приложении не тарифицируется и не ограничен по объему и скорости.

Для того, чтобы у абонентов МТС было еще больше возможностей оценить МТС Music, оператор открыл доступ к музыкальным подборкам сервиса без оформления платной подписки. Просто скачайте приложение и зарегистрируйтесь в нем. В этом случае мобильный трафик расходуется и оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента.