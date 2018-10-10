Абоненты МТС могут подарить мамам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

1.     Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно здесь, чтобы начать пользоваться, авторизируйтесь в «Мой МТС»).

2.     Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.

3.     Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.

 

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Опубликовал: KVbot,

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