Абоненты МТС могут подарить мамам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.



Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

1. Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно здесь, чтобы начать пользоваться, авторизируйтесь в «Мой МТС»).

2. Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.



3. Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».



Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.