«Белтелеком» увеличивает максимальную сумму обещанного платежа

Компания «Белтелеком» модернизирует сервис «Обещанный платеж», увеличивая максимальную сумму платежа с 10 до 15 рублей.

В течение трех календарных дней с момента совершения обещанного платежа его необходимо подтвердить реальной оплатой. Пользоваться услугой абонент может так часто, как пожелает, однако заказать новый «Обещанный платеж» можно, лишь оплатив предыдущий.

Сервис доступен абонентам byfly, ZALA и пакетов услуг в кабинете пользователя и в приложении «Мой Белтелеком» в разделе оплаты.