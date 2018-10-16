8-9 ноября в Минске пройдет крупнейшая конференция по Product Management в СНГ - ProductSense.

ProductSense - это:

500+ участников: менеджеры, дизайнеры, маркетологи и ТОПы из ведущих российских и зарубежных продуктовых компаний.



50 докладчиков (среди них продуктологи Revolut, Spotify и др.) – программа получилась особенная, с большим количеством иностранных докладчиков, и еще большим количеством спикеров из РФ, Беларуси и Украины: Yandex, Skyeng, Grammarly, WANNABY и другие. Полный список докладов можно посмотреть тут.

Cпециальным гостем конференции станет - Ryan Hoover - основатель Product Hunt.

Предыдущая конференция прошла в Москве 15-16 марта, посмотреть, как это было, можно по ссылке.

Нововведением конференции в Минске станет день воркшопов: 7 ноября участники смогут прокачать свои продуктовые навыки на восьми воркшопах, которые проведут приглашенные эксперты: Itamar Gilad, Wolfgang Wopperer-Beholz, Павел Педенко и Ярослав Степаненко, Никита Ефимов, Алексей Авдей, Дарья Рыжкова, Дмитрий Абрамов и др. Секция воркшопов рассчитана на сто участников.