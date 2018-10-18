Gartner: объём IT-рынка в 2019 году достигнет $3,8 трлн

Компания Gartner сделала прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT) на текущий и следующий годы.

Данные Gartner учитывают поставки оборудования для центров обработки данных, различных компьютерных устройств и программного обеспечения корпоративного класса. Кроме того, в рассмотрение берутся коммуникационные и IT-сервисы.

Итак, сообщается, что в прошлом году суммарные затраты на IT-рынке оказались на уровне $3,5 трлн. Рост по отношению к предыдущему году составил приблизительно 3,9 %. В текущем году, как ожидается, объём отрасли достигнет $3,7 трлн. Это будет соответствовать росту на 4,5 % по отношению к 2017-му. Наконец, в 2019 году ожидается увеличение затрат примерно на 3,2 %. Если этот прогноз оправдается, объём глобального IT-рынка достигнет $3,8 трлн.

Самыми крупными сегментами рынка в ближайшие годы будут оставаться коммуникационные сервисы и IT-сервисы. Так, в 2019-м на них придётся в общей сложности около $2,5 трлн в общем объёме затрат.