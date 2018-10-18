Оформить электронную цифровую подпись «МТС ID» теперь можно в регионах

Теперь оформить SIM-карту МТС для электронной цифровой подписи можно не только в столице, но и во всех областных и некоторых районных центрах Беларуси. С середины октября Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» начало выпуск сертификатов ГосСУОК на SIM-картах МТС в региональных офисах.

«МТС ID» позволяет использовать мобильный телефон для электронной цифровой подписи (ЭЦП). С помощью сервиса электронный документ может быть подписан в любое время и в любом месте, где есть мобильная связь МТС. В Беларуси подпись «МТС ID» имеет аналогичную юридическую силу, что и собственноручная. Идентификация личности и подпись происходят через SMS: абонент подтверждает свои действия SMS-сообщением с PIN-кодом. Все операции безопасны и защищаются криптографическим ключом.

Получить или заменить SIM-карту с функционалом ЭЦП «МТС ID» можно в салонах связи МТС. Затем пользователю с такой SIM-картой следует обратиться в региональные центры Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» для получения сертификата электронной цифровой подписи.