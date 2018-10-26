Беларусь и Япония планируют новые совместные ИТ-проекты

Беларусь и Япония планируют реализовать новые совместные проекты в микроэлектронике, робототехнике и IT, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рахманова с послом Японии в Беларуси Хироки Токунага.

На встрече обсуждались перспективы белорусско-японского сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов. Сергей Рахманов отметил заинтересованность Беларуси в укреплении двусторонних контактов с Японией в сферах, представляющих взаимный интерес. На стадии проработки находятся новые совместные проекты в микроэлектронике и робототехнике. К этой работе подключен белорусский бизнес.

Среди прорабатываемых двусторонних проектов один из них предусматривает взаимодействие в сфере прогнозирования последствий опасных природных явлений, в том числе землетрясений и цунами. "У нас очень высокий уровень информационных технологий, за счет моделирования можно точно прогнозировать, к чему могут привести природные катаклизмы, - рассказал Сергей Рахманов. - Эту работу можно делать вместе с японскими специалистами. Использование методов, которые есть у нас, могут дать дополнительные результаты".

