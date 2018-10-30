На сайте velcom появилось сообщество для клиентов

На сайте velcom.by начало работу сообщество velcom – форум для получения необходимой информации и ответов на интересующие вопросы по предложениям и услугам компании.

Цель создания сообщества – собрать на одной площадке клиентов velcom, которые смогут обсудить услуги и сервисы оператора напрямую, обменяться своим опытом, а также помочь друг другу в решении тех или иных вопросов. При этом на форуме можно будет связаться со специалистами velcom и получить от них обратную связь.

Форум доступен как абонентам velcom, так и тем, кто просто хочет более подробно изучить предложения компании. Чтобы читать темы и обсуждения, достаточно статуса гостя. Регистрация поможет создавать собственные темы и отвечать на сообщения других пользователей. Самые активные участники сообщества velcom получат специальные почетные бейджи, которые будут отображаться на форуме рядом с иконкой их профиля.