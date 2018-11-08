МТС представляет новую услугу с каталогом приложений для ЗОЖ

В «МТС Fitness Club» пользователи получают доступ к каталогу с самыми популярными приложениями о фитнесе, правильном питании и эффективных нагрузках за 10 копеек в сутки.

Абоненты смогут пользоваться премиальными приложениями для устройств на OS Androidот ведущих разработчиков — Runtastic, Kalrom Systems, App Holdings, Heavyraid. Упражнения для пресса, тренировка памяти, шагомер, пульсометр, музыка для медитации, gps-велокомпьютер, здоровое питание, йога — в каталоге найдутся занятия на любой спортивный вкус.

С сервисом можно составлять план индивидуальных занятий, организовывать свое время или устраивать тренировки дома. Контент подобран и структурирован таким образом, чтобы пользователи могли легко найти нужное приложение. У абонента есть возможность попробовать сразу несколько приложений для одного вида активности (например, для подтягиваний) и выбрать подходящий вариант.

При подключении пользоваться услугой можно бесплатно в течение первых 3 дней. Далее стоимость составит 10 копеек в сутки. Подробнее об услуге читайте здесь.