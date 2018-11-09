МТС открыл доступ к бесплатной подборке фильмов в сервисе МТС Кино

МТС открыл бесплатный доступ к подборке фильмов в МТС Кино, чтобы у абонентов было еще больше возможностей оценить сервис. Подборка включает фильмы и мультфильмы разных жанров, чтобы начать просмотр, достаточно просто скачать приложение. Мобильный трафик при просмотре расходуется в соответствии с тарифным планом абонента.

Получить полный доступ к сервису можно оформив подписку на сайте kino.mts.by или с помощью USSD-запроса *202#. Таким образом пользователи получают доступ к тысяче фильмов в FullHD без рекламы. Мобильный трафик при просмотре кино онлайн не тарифицируется. При подключении услуги впервые, 7 дней ей можно пользоваться бесплатно.

МТС Кино — это сервис, с помощью которого абоненты МТС могут смотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы в любое удобное время. Онлайн-кинотеатр доступен на планшетах и смартфонах на базе iOS и Android, а также на телевизорах, персональных компьютерах и ноутбуках.