Сети 6G запустят в 2030 году

Активное начало коммерческой эксплуатации сетей 5G запланировано уже на 2019 год, представлены первые смартфоны, которые будут поддерживать сети нового поколения. Через несколько лет технология распространится во всех регионах мира.

Однако на этом развитие технологии не завершается. Несколько дней назад Сю Ксинь (Su Xin), который возглавляет отдел разработок 5G в Министерстве промышленности и информатизации КНР (Министерство промышленности и информатизации КНР) заявил, что процесс разработки технологии 6G в концептуальной стадии начался в этом году.

Он заявил, что уже сейчас над технологией 6G работают Китай, США, Россия, страны Евросоюза. Теоретически скорость передачи данных в сетях 6G может достигнуть 1 ТБ/с. Особенностью 6G станет то, что покрытие будет осуществляться не только на земле, но и под водой.