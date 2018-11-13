Обновление Windows 10 позволит создать персонализированную тему

Обновление Windows 10 19H1, которое должно выйти весной, предложит пользователям возможность создания персонализированной темы оформления для использования по умолчанию.

Можно будет выбрать общий цвет оформления, а также опционально применить его к Пуску, панели задач и Центру уведомлений. Еще можно будет указать, какую тему использовать для приложений по умолчанию – светлую или темную.

Новшество должно дебютировать в ближайших тестовых сборках Windows 10 19H1. Пока же новая система доступна только участникам ветки Fast and Skip Ahead.

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

которое должно выйти весной

Офонареть, как актуально!

Всё красят и красят....

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