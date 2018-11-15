LG и MEGOGO запускают в Беларуси ТВ-сервис нового поколения

Компания LG Electronics и видеоплатформа MEGOGO объявляют о запуске нового совместного сервиса в Беларуси – LG ПЛЮС КАНАЛЫ. Теперь для обладателей LG Smart TV доступ к онлайн-телевидению стал удобнее: нет необходимости использовать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение. В следующий раз при включении телевизора воспроизведение начнется автоматически с того канала, на котором был завершен предыдущий просмотр ТВ.

В Беларуси сервис будет доступен с 15 ноября для владельцев смарт-телевизоров LG модельного ряда 2017 и 2018 годов. Пользователи получат доступ к 98 телеканалам, треть из которых доступна в HD/FHD качестве. Кроме этого, 10 фильмовых каналов, выделенных по жанрам, можно смотреть бесплатно на постоянной основе.

Всем новым пользователям сервиса, не имеющим подписки в MEGOGO, предоставляется подписка «Оптимальная» в подарок на 3 месяца. По истечении бесплатного доступа пользователю предложат ее продлить. Для жителей Беларуси доступны два варианта подписок: «Кино и ТВ: Максимальная», включающая 97 телеканалов, за 9,90 белорусских рублей в месяц и «Кино и ТВ: Оптимальная», включающая 59 телеканалов, за 5,90 рублей.

Сервис LG ПЛЮС КАНАЛЫ разработан IT-медиа компанией MEGOGO эксклюзивно для смарт-телевизоров LG на базе webOS. Сервис также отличает удобный интерфейс, интуитивная навигация и полезный функционал, который позволяет управлять каналами, формировать список избранных каналов, проверять программу (EPG) и возможность смотреть передачи в записи. Для подключения к сервису пользователю необходимо зарегистрироваться в LG ПЛЮС КАНАЛЫ или воспользоваться действующим аккаунтом MEGOGO, чтобы начать просмотр.

“Сервис LG ПЛЮС КАНАЛЫ – это абсолютно новый способ взаимодействия с умным телевизором, предоставляющий нашим пользователям бесшовное и комфортное телесмотрение. Сервис содержит не только традиционные ТВ-каналы, но и жанровые фильмовые каналы, которые не оставят равнодушными взыскательных пользователей. Разработка и запуск сервиса в партнерстве с MEGOGO – это существенный этап в эволюции Smart TV технологии от LG.” - Кевин Парк, директор Smart TV направления в компании LG Electronics.

Компании тесно сотрудничают с 2013 года: регулярно проводят акции для конечных потребителей, запускают новые проекты в рамках Smart TV партнерства. В 2016 году LG и MEGOGO провели рекламную кампанию, нацеленную на продвижение новых форматов контента, таких как 4K и HDR. С начала 2016 года компании работают над совместным сервисом LG ПЛЮС КАНАЛЫ.