В МТС началась большая распродажа аксессуаров

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В салонах и интернет-магазине МТС началась распродажа чехлов и защитных стекол для десятков моделей смартфонов. Благодаря акции вы можете купить аксессуар для своего «умного» устройства всего за 1 рубль или со скидкой до 85%.
Цена в размере 1 рубля установлена на чехлы и защитные стекла для следующих смартфонов:
- Samsung: Galaxy A3 2017, Galaxy J3 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J3 2016, Galaxy J2 Prime, Galaxy J1 Mini Prime 2016
- Huawei: P10, P10 Plus, P10 Lite, P9, P9 Lite mini, P8 Lite 2017, Y7, Y5 2017
- Xiaomi: Redmi 5 Plus, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Mi A1
- Meizu: M5 Note, M5s
- Honor: 6A
Аксессуары для перечисленных ниже устройств, в свою очередь, доступны со скидкой до 85%:
- Samsung: Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016, Galaxy J1 2016
- Nokia: 7 Plus, 6
- Sony: Xperia E5, Xperia L1
- Prestigio: Grace R5 LTE, Muze C7 LTE, Muze G3 LTE
- Huawei: GR3 2017
- Meizu: M5c
Предложение актуально только при единовременной покупке выбранного чехла или защитного стекла. Акция действует как в салонах связи, так и в интернет-магазине МТС.
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