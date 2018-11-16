В МТС началась большая распродажа аксессуаров

В салонах и интернет-магазине МТС началась распродажа чехлов и защитных стекол для десятков моделей смартфонов. Благодаря акции вы можете купить аксессуар для своего «умного» устройства всего за 1 рубль или со скидкой до 85%.

Цена в размере 1 рубля установлена на чехлы и защитные стекла для следующих смартфонов:

Samsung: Galaxy A3 2017, Galaxy J3 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J3 2016, Galaxy J2 Prime, Galaxy J1 Mini Prime 2016

Huawei: P10, P10 Plus, P10 Lite, P9, P9 Lite mini, P8 Lite 2017, Y7, Y5 2017

Xiaomi: Redmi 5 Plus, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Mi A1

Meizu: M5 Note, M5s

Honor: 6A

Аксессуары для перечисленных ниже устройств, в свою очередь, доступны со скидкой до 85%:

Samsung: Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016, Galaxy J1 2016

Nokia: 7 Plus, 6

Sony: Xperia E5, Xperia L1

Prestigio: Grace R5 LTE, Muze C7 LTE, Muze G3 LTE

Huawei: GR3 2017

Meizu: M5c

Предложение актуально только при единовременной покупке выбранного чехла или защитного стекла. Акция действует как в салонах связи, так и в интернет-магазине МТС.