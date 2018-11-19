МТС предлагает специальную цену на "Безлимитище" и бесплатную подписку на услуги

Выгодные бонусы ждут новых абонентов МТС, подключившихся на тарифный план «Безлимитище». Специальная абонентская плата 12,90 рублей на 90 дней и промокод, который позволяет три месяца бесплатно пользоваться «МТС ТВ», «МТС Music», «Кино от ivi» и «Мобильное кино».

Стать участником акции и получить промокод можно по 31 декабря 2018 года. После активации промокода абоненту будут доступны услуги «МТС ТВ», «Кино от ivi», «Мобильное Кино», «МТС Music» со 100 %-ной скидкой в течение 90 дней с момента подключения каждой из них. У абонента есть возможность подключить все услуги одновременно или любую на выбор. Активировать промокод можно до конца января 2019 года.

Промокоды можно подарить друзьям и близким. При этом воспользоваться бонусом возможно только в рамках одного абонентского номера.

Специальная абонентская плата на тарифный план «Безлимитище» — 12,90 рублей в месяц — будет действовать в первые 90 дней с момента подключения. Затем ежемесячная плата составит 16,84 рублей.