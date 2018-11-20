Назван самый популярный язык программирования 2018 года

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JavaScript остается самым популярным языком программирования в 2018 году. К такому выводу пришли специалисты GitHub, одной из самых популярных платформ для разработки программного обеспечения, представив результаты очередного ежегодного исследования Octoverse за 2018 год.
Octoverse ежегодно анализирует показатели активности участников GitHub, а также устанавливает самые популярные языки программирования среди пользователей.
Участники сообщества в общей сложности используют порядка 350 различных языков программирования, самым популярным из которых, как и в прошлом году, является JavaScript. За время существования сервиса на нем было создано больше всего репозиториев.
Комментарии
Секрет Полишинеля?
Без JS даже нечего браться за интерактивные веб-страницы. А т.к. в современном софтинге веб на 1-ом месте, то и JS тоже.
( Но от HTML && CSS не избавляет :) )
Снйчас Логика насуммонят.
JavaScript is sexy. (C)
Вспоминая Докинза - побеждает тот, кто более сексуален. (С)
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