Назван самый популярный язык программирования 2018 года

JavaScript остается самым популярным языком программирования в 2018 году. К такому выводу пришли специалисты GitHub, одной из самых популярных платформ для разработки программного обеспечения, представив результаты очередного ежегодного исследования Octoverse за 2018 год.

Octoverse ежегодно анализирует показатели активности участников GitHub, а также устанавливает самые популярные языки программирования среди пользователей.

Участники сообщества в общей сложности используют порядка 350 различных языков программирования, самым популярным из которых, как и в прошлом году, является JavaScript. За время существования сервиса на нем было создано больше всего репозиториев.