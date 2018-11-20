Назван самый популярный язык программирования 2018 года

JavaScript остается самым популярным языком программирования в 2018 году. К такому выводу пришли специалисты GitHub, одной из самых популярных платформ для разработки программного обеспечения, представив результаты очередного ежегодного исследования Octoverse за 2018 год.

Octoverse ежегодно анализирует показатели активности участников GitHub, а также устанавливает самые популярные языки программирования среди пользователей.

Участники сообщества в общей сложности используют порядка 350 различных языков программирования, самым популярным из которых, как и в прошлом году, является JavaScript. За время существования сервиса на нем было создано больше всего репозиториев.

 

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Источник: 

searchengines.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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mike

Секрет Полишинеля?

Без JS даже нечего браться за интерактивные веб-страницы. А т.к. в современном софтинге веб на 1-ом месте, то и JS тоже.

( Но от HTML && CSS не избавляет :) )

 

Снйчас Логика насуммонят.

Panzer1001 пишет:

Снйчас Логика насуммонят.

JavaScript  is sexy. (C)

mike пишет:

Секрет Полишинеля?

Без JS даже нечего браться за интерактивные веб-страницы. А т.к. в современном софтинге веб на 1-ом месте, то и JS тоже.

( Но от HTML && CSS не избавляет :) )

 


Вспоминая Докинза - побеждает тот, кто более сексуален. (С)

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