МТС запускает акцию для новых пользователей домашнего интернета. Заключив договор до конца этого года, в дополнение к услугам «ИКС» абоненты смогут получить безлимит мобильного интернета и звонков во все сети на тарифном плане «Безлимитище» за 5 рублей в месяц.

Еще один бонус для новичков — промокод, который позволяет бесплатно пользоваться «МТС Music», «МТС ТВ», «Кино от ivi» и «Мобильное Кино» в течение первых 90 дней. Кодом можно воспользоваться самому или подарить друзьям – абонентам МТС.

Кроме того, для новых абонентов линейки «ИКС» продолжают действовать скидки на первый год пользования: услуги «Х5» и «Х6» для новичков стоят 15 и 22 рубля в месяц соответственно.