МТС запустил на своем сайте чат-бота

МТС первым среди мобильных операторов Беларуси запустил на сайте виртуального помощника Мию. Интеллектуальный чат-бот поможет выбрать тарифный план и настроить интернет, а во время общения может шутить, удивляться и радоваться.

Виртуального помощника зовут Мия: она подскажет, где быстро посмотреть стоимость любой услуги, выбрать тариф, подскажет, как его подключить или отключить, расскажет о роуминге и акциях мобильного оператора, вышлет инструкцию для настроек интернета. Cписок возможностей виртуального помощника постоянно расширяется — Мия совершенствует свою работу и навыки общения на основе анализа запросов абонентов.

Бот-консультант общается онлайн на русском языке: вызвать Мию можно с помощью специальной кнопки на сайте МТС, также ей можно написать в сообщениях сообществ компании в соцсетях ВКонтакте и Facebook, а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Виртуальный помощник дополнит существующие онлайн-инструменты, которые позволяют экономить время абонентов. Для клиентов компании работает онлайн-поддержка, создано бесплатное приложение «Мой МТС» для управления мобильной и фиксированной связью.