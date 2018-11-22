В Минске пройдет ретро-праздник с тамагочи, тетрисом и Робокопом

В музее наук «Квантум» 24 ноября пройдет семейный Tamagotchi Day, на котором предложат вернуться во времена «на стыке нулевых» и вспомнить детство. Можно будет сразиться в тетрис, поиграть с тамагочи, посмотреть культовую комедию «Маска» или создать йо-йо из пробок и пуговиц.

Tamagotchi Day соберет вместе детские развлечения, популярные 20-30 лет назад. Под стать времени будет и игровая зона с гаджетами. На ней предложат сложить блоки в тетрисе, покормить тамагочи и установить рекорд на ретро-приставке. А еще – забыть хоть на час о смартфонах и взять в руки пейджеры и кнопочные мобильные телефоны с игрой «змейка».

На мероприятии вернут к жизни полузабытые игры: «классики», «земли» и «резиночку». Экскурсоводы объяснят правила и помогут ребятам обыграть родителей. Также можно будет сразиться в морской бой на реальные призы, а юных математиков ожидает «Сапер» на компьютере.

Для полного погружения пройдет ретроспектива фильмов тех времен. В планетарии покажут комедии «Один дома» и «Маска», а под вечер можно будет увидеть культовую фантастику «Робокоп». Запечатлеть возвращение в прошлое можно будет в тематической фотозоне с ковром, старым телевизором и «видиком».

Если станет скучно, можно будет пройти мастер-класс по изготовлению йо-йо из пробок и пуговиц. А из пластиковых бутылок научат создавать безобидные «самострелы» (безопасность гарантируется). Любителям пошуметь специалист покажет, как изготовить бумажные гадалки и хлопушки.

Tamagotchi Day пройдет в музее наук «Квантум» (пр. Газеты Правда, 29) с 14 до 18 часов. Чтобы попасть в него за полцены, надо будет принести и показать старую технику из 90-х или «нулевых». Тогда детский билет будет стоить 7 рублей, а взрослый – 8.