В БГУ разработаны электронные зачетные книжки. Такое нововведение заложено в Стратегии цифровой трансформации университета. Данная концепция впервые представлена в системе высшего образования нашей страны.

Новые цифровые форматы документов позволяют экономить средства и оптимизировать аттестационный процесс в БГУ. К слову, только в 2018 году за счет внедрения новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около 40 тыс. рублей. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ.

В отличие от традиционной информатизации, цифровая трансформация позволит модернизировать содержание образования и технологий обучения, оптимизировать основные процессы деятельности университета и его структуру.

В центре стратегии – личность студента, раскрытие его индивидуальных способностей. В БГУ уже разработан комплект творческих заданий по различным дисциплинам, проведено более 100 занятий по новым методикам эвристического, диалогового обучения, в том числе – в дистанционной форме. Более 500 преподавателей приняли участие в онлайн-семинарах по этим методикам.

В настоящее время в БГУ преподавание ряда дисциплин ведется дистанционно. Для их осуществления в будущем планируется привлечение зарубежных преподавателей. Стратегия предусматривает создание Центра открытого образования, реализацию политики интернационализации университетского образования на цифровых платформах.

В числе положений стратегии выполнение студентами курсовых и иных работ в электронном виде с обязательной проверкой в системе «Антиплагиат». Для этого будет создан общеуниверситетский репозиторий данных работ, обеспечивающий их сохранность и целостность.