Viber запустил чаты на миллиард человек

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Viber запустил новую услугу чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 млрд пользователей. В компании отмечают, что это уникальная функция.
Также Viber объявила, что она предложит новые способы монетизации, которые помогут владельцам больших групп поддерживать и развивать свое сообщество.
Данное нововведение под названием Viber Communities уже доступно на iOS и Android.
Комментарии
Если каждый кинет в этот чат хоть одну даже реплику ... ? (С)
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