Viber запустил чаты на миллиард человек

Viber запустил новую услугу чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 млрд пользователей. В компании отмечают, что это уникальная функция.

Также Viber объявила, что она предложит новые способы монетизации, которые помогут владельцам больших групп поддерживать и развивать свое сообщество.

Данное нововведение под названием Viber Communities уже доступно на iOS и Android.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Viber запустил новую услугу чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 млрд пользователей. В компании отмечают, что это уникальная функция.

Если каждый кинет в этот чат хоть одну даже реплику ... ? (С)

Добавить комментарий